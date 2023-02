Lazio, oggi test medici per Romagnoli. Sarri pronto a rispolverare la coppia difensiva Casale-Patric. E i precedenti sono positivi

Altro giorno della verità in casa Lazio. Con Immobile che ancora sta cercando la forma migliore dopo l’infortunio alla coscia destra, oggi un altro pilastro come Romagnoli capirà l’entità del suo infortunio. Il numero 13 si è fermato nella sfida contro l’Atalanta per un fastidio più o meno nella stessa zona dell'attaccante, ma alla coscia sinistra. Un forfait che non ci voleva per Sarri in concomitanza della ripartenza della Conference League e in un momento di difficoltà della propria squadra.

Lazio, esami al flessore per Romagnoli

«La sensazione è che Romagnoli durante un contrasto a centrocampo abbia avuto un indurimento a carico del flessore della coscia sinistra – ha rivelato due giorni fa il responsabile ortopedico del club, il dottor Rodia – e per ragioni prudenziali abbiamo deciso di farlo uscire». E ancora: «Ci serviranno circa 48 ore per gli esami strumentali e capire l’entità. Speriamo di esserci fermati in tempo, a caldo non possiamo stilare una diagnosi precisa. È chiaro che bisognerà considerare come Romagnoli abbia giocato tutte le partite quest’anno ed è stato sottoposto a un grande stress psico-fisico». Il centrale attenderà anche meno, visto che si sottoporrà alla risonanza nel primo pomeriggio odierno con la speranza che non si ritrovi dinanzi a una lesione.

Il bilancio con Casale e Patric titolari

Eppure ail timore di un responso simile a quello di Immobile c’è. Di questo passo per almeno le prossime sfide contro ile latornerebbe la coppia formata da, già vista quest’anno. In campionato i due hanno giocato insieme dal 1’ nel girone di andata contro(2-0) e(0-4), contribuendo in entrambi i casi a vittorie con tanto di clean sheet per. È andata sicuramente peggio invece in, visto che contro loall’Olimpico (2-2) e ilin Olanda (1-0) la Lazio non ha mai vinto, ha subito tre gol, ma soprattutto è stata eliminata dalla competizione. Sarà necessaria la massima applicazione per non far rimpiangere Romagnoli in un momento difficile per l'intera squadra.