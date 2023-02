Lazio, Romagnoli in Paideia per la risonanza alla coscia sinistra. Rischio lesione

Come previsto, Alessio Romagnoli si è presentato presso il Paideia International Hospital nel primo pomeriggio odierno. Il difensore della Lazio ha riscontrato un infortunio al flessore della coscia sinistra nella sfida contro l’Atalanta. Un forfait che in questo momento di difficoltà pesa tanto per Sarri.

Lazio, tutti a rapporto da Lotito: «Ora non sbagliate più». Ecco il discorso del presidente

Il tecnico è pronto a sostituire il numero 13 con Patric, ma allo stesso tempo incrocia le dita per un esito confortante degli esami strumentali. Al momento a Formello c’è il timore che si abbia a che fare con una situazione simile a quella di immobile. In tal caso Romagnoli salterebbe almeno le due partite di Conference League contro il Cluj più la Salernitana in Serie A. Solamente la risonanza di oggi potrà fornire un’idea più chiara sull’infortunio e più tardi si avrà l'esito.