Lazio-Roma, Zaniolo l'egoista ma con la faccia da derby

Zaniolo, lo guardi e dici: questo fa arrabbiare i laziali quasi come Totti e come lui potrà essere l'uomo derby, nel bene e nel male, e per tanto tempo. Boom, impossibile. Sì, forse è davevro impossibile, ma se lo congelano qui a Roma, Nicolò è davvero in grado di fare quel percorso, magari non con i numeri del 10, ma con un po' di passione "romanista". E in campo ha cominciato a far vedere qualcosa di appassionante: gioca una gran partita, fatta di forza, tecnica, carattere. Colpisce due pali e se non gli calasse addosso il velo dell’egoismo, nella ripresa la partita può risolverla lui stesso e in quel caso ci sarebbe stata l'apotesosi. E allora sì che quella strada sulle orme del Capitano poteva essere tracciata davvero. Nicolò ha mostrato il carattere giusto, la rabbia romanista del talento che si sente parte integrante di un gruppo, di una maglia. Sembra uno con la voglia di mettere qui le tende. Poi, chissà se questo si avvererà, ma la faccia di Zaniolo stavolta ci è sembrata davvero una faccia da derby. Perché chi vuole decidere la sfida con la Lazio deve per forza passare da quell’egoismo che gli viene rimproverato. O meglio: in certi casi, l'egoismo gli viene perdonato.