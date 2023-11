Lazio-Roma: quando e dove vederla, probabili formazioni del derby, arbitro e la classifica

Due giorni al derby della Capitale. Domenica alle 18 Lazio e Roma si sfidano per la 12esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta 2-0 in Europa League sul campo dello Slavia Praga, che ha complicato il passaggio del turno da prima del girone. La squadra di Sarri invece ha battuto 1-0 il Feyenoord in Champions, rimettendosi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Scopriamo ora le probabili formazioni e dove vedere la partita, in programma domenica 12 novembre alle ore 18.

Dove vederla

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, che permette la visione in tv tramite la propria app per televisori smart di ultima generazione connessi a internet. In alternativa grazie a console di gioco come Playstatione e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, AmazonFire Stick TV e TIMVISION BOX.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Basic, Kamada, Isaksen, Castellanos. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Casale, Marusic, Zaccagni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove; Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Pisili, Belotti, Azmoun, Sanches, Pellegrini, El Shaarawy, Bove, Kristensen. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

La classifica

Ecco la classifica alla dodicesima giornata di campionato.

🗣️ 𝐋𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐚𝐚! Dove siete? 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/1RDa19CtQm — Lega Serie A (@SerieA) November 6, 2023

I precedenti

Da quando esiste la Serie A TIM a girone unico (1929/30), questo sarà il derby della Capitale numero 181 considerando tutte le competizioni, il 159° disputato nel massimo campionato. Nel bilancio complessivo anche se è la Roma ad aver vinto più volte la stracittadina (56 volte contro 42) è la Lazio ad essersi imposta nelle ultime due occasioni, senza subire gol. Nella propria storia i biancocelesti non si sono mai imposti in tre derby di fila senza subire gol, ma in casa la Lazio non perde da sei partite contro la Roma (4V, 2N): l'ultimo successo giallorosso risale al 4 dicembre 2016 davanti al pubblico laziale, con gol di Strootman e Nainggolan.

L'arbitro

L'arbitro di Lazio-Roma sarà Davide Massa di Imperia (Bindoni-Tegoni gli assistenti; quarto ufficiale: Colombo.

Var: Irrati. Avar: Paganessi).

