Lazio, probabili formazioni in vista del derby: Hysaj e Immobile si allenano a parte

Difficile digerire il ko contro l'AZ, ma stavolta più che mai la Lazio dovrà subito resettare quanto accaduto. Domenica ci sarà un derby fondamentale per la corsa Champions e Sarri da ieri ha fatto capire l'importanza di tornare subito in carreggiata: «Sicuramente contro la Roma arriveremo stanchi, mentalmente e fisicamente. Dobbiamo però arrivarci con un’energia nettamente diversa, almeno dal punto di vista nervoso se non è possibile da quello fisico. Non possiamo giocare un derby come abbiamo fatto stasera (ieri, ndr). Vediamo se in questi due giorni si riesce a ricostruire una carica di energie positive per esprimerci in maniera diversa».

Lazio, la ripresa in palestra a Formello. Hysaj e Immobile a parte

Dopo aver dormito in Olanda, la Lazio è rientrata nella Capitale nel primo pomeriggio ed è tornata subito a Formello. Allenamento solamente in palestra nel centro sportivo, anche perché da domani scatterà il ritiro, fin dalla mattina alle 11, in ottica derby. Ci sarà una doppia seduta per i biancocelesti, che sicuramente non avranno Immobile nonostante qualche tentativo sporadico di corsa. Non è al meglio con la caviglia destra nemmeno Hysaj, che verrà valutato, ma Sarri gli chiederà comunque di stringere i denti, così come a Cataldi, diffidato e gestito nelle ultime gare per qualche acciacco tra ginocchio e caviglia.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Vecino.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp.

Diffidati: Mancini, Matic.

Squalificati: Kumbulla.