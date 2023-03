Lazio-Roma, Immobile riporta a casa due tifosi: «Bomber anche nel traffico»

Ciro Immobile versione... taxi bomber. Al termine del derby vinto contro la Roma per 1-0, l'attaccante della Lazio è stato protagonista assoluto anche nei festeggiamenti. A causa di un infortunio non ha potuto aiutare i compagni in campo ma lo ha fatto dalla panchina, incitando i ragazzi di Sarri alla seconda vittoria stagionale nella sentita stracittadina. Immobile, al termine dei festeggiamenti, si è anche messo a disposizione di due tifosi, influencer, che hanno racconto la partita attraverso i social. Ed ecco il "taxi Ciro" fare dribbling anche nel traffico con Momo & Kika riporandoli a casa dopo una incredibile serata.