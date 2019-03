© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande libro del derby è pieno di storie incredibili. Storie che compaiono all’improvviso e diventano scenografie di film da vedere e rivedere. Piacere Caicedo e vi rendo felici. Piacere Cataldi e da romano e laziale chiudo il derby. C’è un gusto tutto particolare a vincere contro la Roma se uno dei meno quotati alla vigilia segna e un figlio di Roma mette il sigillo. Apoteosi. Lazio ubriaca di felicità. Il primo atto è tutto di Caicedo, uno di quelli che leggi in formazioni e pensi: la Lazio non segnerà mai. Soprattutto se poi Immobile, il miglior marcatore, non sta bene. Ma il derby è così: tutto il contrario di tutto. E allora capita che in una notte di marzo spunti proprio Felipe ad riaccendere i sogni biancocelesti. Primo gol nella stracittadina. Caicedo da più criticato a uomo della provvidenza. Verrebbe da dire “Per aspera ad astra”. Già, proprio quelle stelle che hanno il luccichio della Champions. Il quarto posto è ancora possibile.APOTEOSIGioia e rabbia. Un mix letale che esplode all’improvviso. Un urlo verso i tifosi laziali in tribuna Tevere e un abbraccio ideale. Braccia larghe a raccoglierli tutti. Gli applausi. Perché un gol così non te lo aspetti. O almeno non da lui criticato a lungo per la sua imprecisione. Caicedo esplode quando meno te lo aspetti. E pensare che non avrebbe nemmeno dovuto giocare. Immobile ko, tocca a te gli aveva detto Inzaghi. A Formello confida il presidente Lotito, erano sicuri facesse gol. Incubi e sogni a rincorrersi. Perché diciamocelo, nemmeno il più inguaribile dei romantici avrebbe immaginato tanto. Rete di Caicedo al derby. E che gol. Colpo a scartare Olsen e piatto sinistro. Boato. «Vorrei che i9 tifosi mi ricordassero per questo gol e non per l’errore di Crotone». Gioca una partita di sacrificio. Sportellate e palla protetta dai tacchetti velenosi dei difensori della Roma. Si sbraccia, chiede palla in continuazione. Fisico e tanta voglia. Una gara da applausi. Senza Manolas e con una difesa più leggerina lui si piazza lì davanti propiziando gli inserimenti di Correa e Luis Alberto. Un tiro un gol a smentire la bulimia degli ultimi tempi quando la Lazio ha indubbiamente creato di più ma senza segnare. Inzaghi gli concede poco più di un’ora. Non gradisce. Stava giocando bene e avrebbe voluto restare in campo. Gli ultimi suoi tre gol sono valsi nove punti. S’inchina solo davanti a Immobile. Il lancio che Ciro confeziona con una gamba sola per Correa è pura poesia. Rigore. Rete. Sorride, Ciro: «Non stavo bene ma non volevo mancare. Dedico il gol a mia moglie che aspetta un maschio». A trasformare la notte in magica spunta Cataldi. Tiro da tre punti e corsa sfrenata sotto la Nord. Una di quelle cose che sogni da bambino. «Me lo sentivo. In panchina scherzando ai magazzinieri avevo detto: se entro succede qualcosa di speciale» rivela Danilo. E così è stato. Erano sette anni che la Lazio non vinceva il derby in casa. Torna a farlo nel modo più bello possibile. Applausi. Sipario.