Lazio-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla (su Dazn)

Il derby, in programma stasera alle 20.30 all'Olimpico, resta la partita a Roma. Ma non è solo la rivalità tra le tifoserie a dare un senso alla notte dell'Olimpico. C'è da sistemare la classifica che, per le posizioni attuali, non piace né a Lotito né a Pallotta. Figuriamoci alla gente. La Lazio e la Roma inseguono la zona Champions, ma ora sono fuori. Inzaghi, pur dovendo recuperare la gara contro l'Udinese, è a 7 punti dal Milan quarto e a 9 dalll'Inter terza. Di Francesco, anche se è messo meglio del collega avendo 6 punti in più, è comunque in ritardo: -1 da Gattuso e - 3 da Spalletti, ko nell'anticipo allaSardegna Arena contro ii Cagliari.

Probabili formazioni.

Lazio: (3-5-1-1) Strakhosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. In panchina: Guerrieri, Proto, Patric, Romulo, Durmisi, Badelj, Correa, Cataldi, Caicedio, Pedro Neto, Jordao. All. Inzaghi

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristrante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. In panchina: Fuzato, Mirante, Karlsdorp, Jesus, Marcano, Santon, Coric, Nzonzi, Pastore, Perotti, Schick, Kluivert. All. Di Francesco

Dove vederla. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn

La sicurezza. Oltre mille gli agenti delle forze dell'ordine impiegati per garantire la sicurezza. L'apertura dei cancelli scatterà alle ore 16.30. Sarà vietata la vendita per asporto e il consumo in strada di bevande o altri generi alimentari in confezioni di vetro nella zona dello stadio Olimpico e nelle strade limitrofe, da 3 ore prima del fischio d'inizio a due ore dopo la fine della partita, ad eccezione dei generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.



