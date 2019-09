Lazio-Roma: non solo pali. Inzaghi, Fonseca e un derby spettacolare

Finito 1-1 come gol, Lazio-Roma passa alla storia per i 6 pali colpiti (4 dalla Lazio "che meritava qualcosa in più"; 2 da Zaniolo). Massimo Caputi e Alvaro Moretti approfondiscono i temi scaturiti dai 90' della stracittadina. "Il pareggio vale per diverse ragioni sia per Inzaghi, la cui squadra non ha ancora il killer istinct; sia per Fonseca alle prese con un cantiere aperto e che ha dimostrato sano realismo schierando una Roma prudente e non scriteriata che è riuscita a bloccare la Lazio, che oggi sta molto meglio dal punto di vista della condizione".





