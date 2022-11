Lazio, rifinitura in ottica derby terminata: Luis Alberto freme per tornare titolare

Tra il vento e il silenzio di Formello la Lazio sta per portare a termine la vigilia del derby. Ci sarà ancora molto da studiare per la sfida contro la Roma anche perché i biancocelesti resteranno in ritiro a Formello, ma nel frattempo hanno svolto entrambe le sedute sul campo. Tutte prove tattiche, sia in mattinata che nel pomeriggio. Dopo l’allenamento di ieri in palestra quella di oggi è stata una full immersion su una stracittadina che oltre al solito significato stavolta sarà determinante anche per il morale dei biancocelesti, ancora basso dopo l’uscita dall’Europa League.

Luis Alberto vuole convincere Sarri

Prime prove dalle 11, le seconde alle 16 e come spesso accade Sarri non ha dato grandi punti di riferimento in merito alle sue idee. Nonostante ciò però non dovrebbero esserci molti dubbi di formazione viste anche le pesanti assenze di Immobile, ancora impegnato nel percorso di riabilitazione, e lo squalificato Milinkovic. Tra i pali ci sarà ancora Provedel. In difesa dovrebbe rivedersi l’assetto delle ultime uscite con Lazzari e Marusic terzini e Casale con Romagnoli al centro, quest'ultimo al primo derbt con la maglia della Lazio. A centrocampo le veci del Sergente come mezzala destra le farà Vecino. In cabina di regia Cataldi scalpita per la prima stracittadina da capitano mentre Luis Alberto dopo l’esclusione di coppa si avvicina verso una nuova chance dal 1’ a scapito di Basic. Con la Roma il Mago si esalta sempre e in Italia ha colpito più volte solo la Fiorentina. Difficile aspettarsi sorprese infine in attacco. Felipe Anderson agirà ancora come falso nueve mentre ai suoi lati toccherà all’ex di turno Pedro e a Zaccagni. Ancora assente Bertini.