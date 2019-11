Festa Lazio con Shehu e Anderson, Roma ko 2-1

Torna alla vittoria la Lazio Primavera e lo fa nella partita più sentita della stagione, contro la Roma. Il derby ha ridato stimoli ed entusiasmo ad una squadra che non vinceva in campionato da cinque partite consecutive. I biancocelesti la sbloccano con un gol di Shehu, poi trovano il raddoppio con Anderson che si conquista il rigore e poi lo realizza. I biancocelesti al 15esimo sono sfortunati e perdono Raul Moro, partito bene all'esordio in maglia biancoceleste. La partita è una sfida a scacchi fra Menichini e De Rossi, ma stavolta ad avere la meglio è il tecnico biancoceleste. La Roma prova a riaprirla più volte ma il gol che accorcia le distanze arriva soltanto al 92esimo con un autogol di Falbo. Troppo tardi per impensierire la Lazio. Il derby va ai biancocelesti.





