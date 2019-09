Lazio-Roma, le pagelle: Lazzari delude, Luis Alberto il solito mago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lo spettacolo è il derby più divertente ed entusiasmante degli ultimi anni. La Roma passa in vantaggio e colpisce due pali, la Lazio è più bella e sembra superiore, ma sciupa troppe occasioni. Ecco spiegato il pari.STRAKOSHA 6E’ subito battuto da Zaniolo, ma viene salvato per due volte dal palo. Kolarov lo spiazza dal dischetto, non lo supera invece su punizione. Inoperoso.LUIZ FELIPE 6Ringhia alle caviglie degli avversari. E’ giovane, ma ha la personalità giusta per il derby. Non tira mai indietro la gamba nei contrasti e in scivolata. Una gli costa però l’uscita anticipata, Inzaghi lo ha visto troppo nervoso e a rischio espulsione. Sconsolato.ACERBI 6.5Imposta, anticipa ogni palla. Contiene pure lo scugnizzo Kluivert da ultimo uomo. Quando non c’arriva, ferma con le brutte Dzeko. Muro.RADU 6Si tuffa con ogni parte del corpo per non far passare un giocatore giallorosso. Esagera a volte e si becca il giallo. Cattivo.LAZZARI 5,5Spaesato al debutto all’ Olimpico. Il suo primo cross arriva addirittura al 57’, subito dopo schiaccia di testa in area piccola e si divora una rete già fatta. Nel recupero col tapin vittoria avrebbe forse un capovolgimento del giudizio, ma il gol viene giustamente annullato. IntimoritoMILINKOVIC 6,5E’ ingenuo a tenere un braccio largo in area, regala il rigore alla Roma. Si riscatta mettendo Immobile davanti alla porta, salvando su Cristante di testa quasi sulla linea. Sradica a Kolarov la palla che porta al pareggio. Inspiegabilmente sostituito. Perdonato.LEIVA 6,5Dopo una manciata di minuti scaglia un meraviglioso tiro al volo e prende il palo interno. Stoppa gli avversari con i piedi e col pensiero. Nel ripresa telefona a Lopez col piattone. Intelletto superiore. LULIC 6Prova a scuotere la Lazio e a far acciuffare il pareggio con un ottimo cross per Ciro. Da quel lato spesso e volentieri mette in difficoltà Florenzi. Nella ripresa va ancora di più sul fondo, ma sbaglia o è prevedibile nell’ultimo passaggio. Lottatore.LUIS ALBERTO 7Fa il compitino in regia avanzata, non calibra la mira dalla distanza. Poi però mette il goniometro scaricando in mezzo a 5 giallorossi (Lopez compreso) l’assist arretrato d’Immobile. Sino a quel momento timido, si esalta e diventa un assassino. Decisivo.CORREA 6,5Si trascina dietro gli avversari, nessuno riesce a fermarlo in velocità né a contenerlo. Lui va dritto in porta imperterrito e crea tanti scossoni alla difesa della Roma. Calcia di piatto a giro e prende anche lui il palo. Nella ripresa però spara addosso a Lopez e sciupa il raddoppio. Intermittente.IMMOBILE 6,5S’impegna, ma quanto sbaglia. Prima spara addosso a Fazio, poi in Curva. E’ bravo Lopez su una sua torsione di testa, ma è imperdonabile a tu per tu col portiere la bomba che colpisce la traversa. Rischia di mangiarsi un altro gol nella ripresa, poi però scarica all’indietro per Luis Alberto per il pareggio. Sprecone. BASTOS 6Entra già nel primo tempo e stavolta non eccede in follie. Smista e scarica, è pulito. Anzi, ordinato.PAROLO 6,5Dà sostanza a centrocampo, ma al posto di Milinkovic fa perdere estro al gioco. All’85’ colpisce un’altra traversa con un tiro a giro. Operaio.JONY 5,5Si mette in mostra facendo ammonire Santon con un’accelerata, poi però è in fuorigioco e toglie a Correa l’assist della vittoria. Sbadato.INZAGHI 6,5Prepara una stracittadina tatticamente perfetta. Trasmette coraggio, forza e grinta, ma Milinkovic col rigore gli rovina la festa. Forse per questo, nonostante sia uno dei migliori, lo sostituisce e non lo perdona. Sostituzione azzardata. Confuso.GUIDA 5,5Non c’è più l’involontarietà, giusto concedere il penalty alla Roma. Gestisce abbastanza bene la stracittadina, ma si perde diversi falli per strada. Scolastico.