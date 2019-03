Lazio, Inzaghi: «Per vincere il derby servono testa, gambe e cuore»

Vuole tornare a vincere il derby, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Tanti i temi affrontati dall’allenatore, che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo domani mattina:

Attesa. «E’ una partita importantissima, sappiamo quanto conti in questa città, per noi, per i nostri tifosi e per la nostra classifica. Abbiamo un leggero ritardo, ma possiamo accorciare».

Momento. «Si deve fare un'ottima partita, con grandissimo rispetto per la Roma, per il suo allenatore e per i suoi giocatori. Non dobbiamo avere paura e temere nessuno. Dobbiamo giocare una gara importante per vincere».

Dubbi. «Ho ancora qualche punto interrogativo. Martedì sera abbiamo avuto una gara dispendiosa contro il Milan. Alcuni giocatori erano al rientro, dovrò valutarli, ma stanno abbastanza bene. Ho ancora due allenamenti per decidere. Immobile, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic e Bastos rientravano da problemi fisici. Vedremo come si alleneranno».

Fase offensiva. «Mancano i gol di Immobile perché ci aveva abituato a una media straordinaria. Ciro viene da uno stiramento a Frosinone. Per me se un attaccante non segna non è un problema, l’importante è che abbia sempre le occasioni per segnare».

Strategia. «Abbiamo grande rispetto, ma non temiamo la Roma. Lo stadio sarà quasi interamente nostro. I nostri tifosi ci spingeranno. Servirà testa, gambe e cuore per vincere».

El Mago. «Luis Alberto contro il Siviglia ha avuto un problema muscolare. Si è allenato discretamente, martedì sera ha stretto i denti e ora si sta mettendo in pari con i compagni».

Pressione. «E’ una partita da non sbagliare. Sappiamo il valore del derby a Roma. La pressione ce l’hanno entrambe le squadre. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. Dovremo fare meglio di martedì sera».

Approccio. «Avrei voluto anche io una settimana per preparare la gara. Abbiamo disputato la semifinale di coppa Italia e abbiamo fatto 0-0. Dovremo essere bravi a recuperare le energie».

Crescita. «In classifica con le ultime due partite, una persa contro Genoa e una rinviata contro l’Udinese, abbiamo un po’ di ritardo. In questi tre anni abbiamo dimostrato di poter stare a contatto con le grandi squadre».

Cinismo. «Dobbiamo preoccuparci se non costruiamo le azioni, non per il gol che non arriva. Dovremo mettere più cattiveria in zona gol. Lo scorso anno siamo stati il miglior attacco d’Europa».

Obiettivo. «Il nostro obiettivo è stare in zona Champions. Cercheremo di fare una partita intelligente perché possiamo accorciare su quelle davanti che hanno un leggero vantaggio».

Corsie esterne. «Marusic ha avuto un problemino, ma si è allenato bene. Sceglierò chi mi darà più garanzie tra lui e Romulo».

Avversari. «Zaniolo sta facendo bene e sta meritando tanti elogi. E’ una ragazzo giovane in una piazza difficile e esigente come Roma».

Confronto. «Siamo una grande squadra. Lo abbiamo dimostrato anche in passato. Senza infortuni non avremmo avuto questo distacco e non saremmo usciti dall’Europa League. C’è fiducia per la prestazione che faremo e per quella fatta martedì».

Voglia. «Vogliamo tornare a vincere perché sappiamo cosa rappresenta il derby per i nostri tifosi. Martedì lci hanno aiutato con il Milan e vorrei ringraziarli. Domani sappiamo quanto ci tengono e anche i giocatori lo sanno. Cercheremo di prepararla nei minimi particolari».

Fratellanza. «Pippo (il fratello, ndr) è venuto a Roma per stare con i nipoti e ne ha approfittato per stare qui a Formello ieri. Domani avremo un tifoso in più allo stadio per noi».

