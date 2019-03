​Lazio, Immobile verso il forfait con la Roma: in attacco provati Correa-Caicedo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia di saltare il derby con la Roma, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è ancora alle prese con il fastidio all’adduttore, accusato per la prima volta in occasione della trasferta a Frosinone dello scorso 5 febbraio. Il bomber biancoceleste aveva dato segnali incoraggianti nella gara di coppa Italia contro il Milan, che facevano presagire un suo impiego anche nella stracittadina. Ieri sera il fastidio alla coscia si è nuovamente manifesto, costringendo lo staff medico agli straordinari. Immobile, dopo la rifinitura, si è sottoposto a terapie e massaggi per essere in campo questa sera all’Olimpico, ma la sua presenza è ancora in forte dubbio. In mattinata Simone Inzaghi ha provato Correa e Caicedo in attacco e solo nel pomeriggio deciderà cosa fare con Ciro.FASCIA DESTRAIl resto della formazione sembra confermata. Strakosha tra i pali. Bastos, Acerbi e Radu in difesa. Leiva in regia con Milinkovic e Parolo sulle mezzali, mentre Marusic, favorito nel ballottaggio con Romulo, sulla destra e Lulic sulla sinistra correranno sulle corsie esterne.