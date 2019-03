Lazio-Roma, Tucu Correa e sergente Milinkovic: la notte magica di due eroi senza gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un derby da urlo. Magie da futuro fuoriclasse e carattere da leader, sulle orme di Juan Seabstian Veron. Il suo mentore. El Tucu Correa finalmente si prende la Lazio, tuffandosi a tutta velocità nel cuore dei tifosi biancocelesti. Il giovane talento argentino è salito in cattedra, sfoderando una delle prestazioni più belle, e convincenti da quando è a Roma. Ha sofferto all’inizio. Poco impiegato da Inzaghi. In un momento di sconforto ha anche pensato di andare via. Pensieri veloci che fanno già parte del passato. Le sue accelerazioni improvvise, i suoi dribbling e guizzi resteranno per diverso tempo nella testa di Fazio e Juan Jesus, i due centrali difensivi giallorossi che non sono stati in grado di fermarlo in nessuno modo. La sensazione è che sabato sera l’argentino avesse i comandi del gioco in mano. Cose che solo i grandi giocatori sono in grado di fare. Deve fare tanta strada, come dice il suo mentore e idolo Veron, ma la direzione presa sembra essere quella giusta.LA SCOSSAJoaquin non ha segnato, anche se l’avrebbe meritato, ma per come si è mosso sul campo è stato determinante come e quanto un gol. La vittoria e il riscatto sulla Roma porta il suo sigillo. E’ suo l’assist al bacio per Caicedo che taglia in due la difesa giallorossa. Come è suo il guizzo che sovrasta Fazio e lo costringe al rigore. Un uno-due terribile che ha schiantato i cugini. Pensare che Di Francesco era stato buon profeta alla vigilia, segnalandolo come unico e vero pericolo. E così è stato. E’ l’unica cosa che ha azzeccato il tecnico romanista. Per Correa il derby può essere il trampolino di lancio definitivo per diventare insieme a Immobile, Milinkovic, Leiva e Acerbi un intoccabile della Lazio. Dipende da lui, come migliorare, e questa è l’unica pecca, sotto porta. Ma Joaquin lo sa bene. Tutti i suoi allenatori, Berizzo per primo, gli ripetevano sempre: sei grande, ma potresti essere eccezionale se fossi più incisivo davanti al portiere. Fino ad ora ha segnato appena tre reti in campionato, ma adesso dopo la fiducia acquisita nel derby potrebbe esplodere e cominciare, non solo a fornire assist, ma anche a segnare più gol. Potrebbe essere la ricetta giusta per la Champions.SERGEJ SPECIALChi ha riempito di complimenti Correa per la prestazione nel derby è stato Milinkovic. I due sono buoni amici. Nello spogliatoio, il serbo se l’è coccolato, quasi ringraziandolo, come se fosse l’argentino il grande e unico protagonista della partita. E in un certo senso così è stato, nonostante nessun gol. Ma pure il centrocampista ha fatto la solita prestazione maiuscola lì in mezzo, continuando a brillare come già aveva fatto col Milan in coppa Italia. Ieri mattina ha voluto salutare i tifosi su Instagram, dando il buongiorno a tutti, postando una foto con la squadra in festa insieme all’aquila Olympia in mezzo al campo. Che tutto questo entusiasmo ritrovato sia l’inizio di una nuova cavalcata verso la Champions.