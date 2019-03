Lazio-Roma, Acerbi a caccia grossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le strade ora lo portano a questo derby, ma s’era perso Acerbi. «Sono fortunato, mi sento fortunato perché... Stavo sbagliando», dice nel famoso American History X, il suo sosia Derek, alias Edward Norton. Sembra una frase d’Acerbi, della saga del ritorno. Del cambiamento dopo una malattia che lo ha colpito come un fulmine a ciel sereno, ironia del destino come quello tatuato con la sua iniziale sul collo. Acerbi s’è rialzato, è rinato, adesso corre e non lo scompiglia il vento. Anche se non ha la cresta, ma solo un Leone sul braccio destro e dentro la testa. Altro che de Vrij, Acerbi non esce mai. Merito di costanza e vita sana. Ora et labora et manduca. Perché dal 2013, anno dei terribili cicli di chemio, a lui l’appetito non è mai più passato. Ma adesso scordiamoci per un attimo il passato. Sveglia, oggi c’è il derby e il ruggito d’Acerbi: «Esistono partite che valgono una stagione e questa è una di quelle». Per Francesco, che si è ripreso la Nazionale in questa nuova veste laziale, è pure l’occasione per altre rivincite. Perché il numero 33, da quando ha esordito in Serie A, non ha mai vinto contro la Roma con le maglie di Chievo, Sassuolo e Lazio. Undici gare contro i giallorossi senza vittorie. Appena 5 pareggi e 6 sconfitte, l’ultima nella sua prima stracittadina. Non andò bene nemmeno la sua prestazione all’andata. Ha fermato mezza serie A adesso, oggi deve riuscire per forza dopo Piatek a fermare Dzeko. La Lazio è soprattutto nelle sua mani lì dietro.SERENITA’Tutti finiscono ai box, ad Acerbi l’hanno dovuto espellere (col Napoli, dopo 149 consecutive) per fargli saltare una gara negli ultimi tre anni. E ha pure fatto l’ultima preparazione da solo nei primi mesi estivi, prima di poter abbracciare Inzaghi. Ibernate Acerbi, l’unico risparmiato dagli infortuni, figuriamoci se poteva mancare al derby: «Sono da tempo proiettato a questa sfida, senza favoriti. Bisognerà scendere in campo con la tranquillità e la consapevolezza di disputare un match importante per la città e per la classifica. Tutti noi vogliamo vincere, proprio come i nostri tifosi, sarà una partita fondamentale. L’atmosfera sarà fantastica, noi vogliamo i tre punti per la Champions – disse all’andata – anche se la Roma è forte e ha una rosa di qualità. Di Francesco lo conosco ed avrà sicuramente preparato la sfida nei minimi dettagli». Lo faceva i tempi del Sassuolo con Acerbi, dove rilanciò proprio il centrale dopo i peggiori mesi.SAGGEZZAHa sconfitto il tumore, Acerbi, adesso può battere tutti. E insegnare come si fa ai più giovani. Era il classico calciatore drink e Hollywood ai tempi del Milan («Sembravo il Gabibbo») quando voleva ripercorrere le tappe dell’idolo biancoceleste Nesta. Così Allegri a Galliani lo avevano costretto a vivere in Foresteria. Non ha buttato più via un attimo in campo della sua seconda vita. A Formello sta indicando a tutti la strada: «Non mi reputo un leader perché leader lo siamo tutti nella Lazio. Io cerco di dare sempre quello che posso, ci metto impegno, dedizione e rimango con i piedi per terra». Fa il modesto, Acerbi, ma nonostante sia appena arrivato, sembra già un senatore navigato. Inzaghi non lo ha mai sostituito, al massimo traslocato per aiutare Luiz Felipe in un altro ruolo. In biancoceleste sta vivendo un secondo sogno. E oggi non ha intenzione di perdere un secondo derby. Forza AcerBis.