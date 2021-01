Lazio-Roma, arbitra Orsato. Per Inter-Juve c'è Doveri, Milan ad Abisso

L'Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Occhi puntati sul derby della capitale e quello d'Italia tra Inter e Juve: per il primo, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico, ci sarà Orsato, con Mazzoleni al Var. A San Siro domenica sera invece Doveri, al Var Calvarese. Per il Milan (impegnato a Cagliari) Abisso, Napoli-Fiorentina a Chiffi.

ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

RANGHETTI – SECHI

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

BOLOGNA – H. VERONA Sabato 16/01 h. 15.00

MARIANI

MARGANI – MIELE

IV: PICCININI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45

ABISSO

LIBERTI – TOLFO

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

CROTONE – BENEVENTO h. 15.00

SOZZA

BRESMES – ROBILOTTA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO

INTER – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: MARESCA

VAR: CALVARESE

AVAR: ALASSIO

LAZIO – ROMA Venerdì 15/01 h. 20.45

ORSATO

MELI – MONDIN

IV: IRRATI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

NAPOLI – FIORENTINA h. 12.30

CHIFFI

PASSERI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – UDINESE Sabato 16/01 h. 20.45

SACCHI

TEGONI – VONO

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

SASSUOLO – PARMA h. 15.00

PEZZUTO

ROCCA – TARDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GALETTO

TORINO – SPEZIA Sabato 16/01 h. 18.00

FABBRI

GIALLATINI – DI IORIO

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI



