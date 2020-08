Lazio, il ritiro ai tempi del Covid-19, Reina in arrivo ad Auronzo

Nelle prossime ore potrebbe aggiungersi un nome alla lista dei 28 giocatori convocati da Simone Inzaghi per il ritiro. Pepe Reina, svincolato dal Milan, raggiungerà la Lazio ad Auronzo di Cadore. La società biancoceleste fa sapere che il portiere spagnolo, dopo aver effettuato le visite mediche, raggiungerà i nuovi compagni sotto le Tre Cime di Laredo tra oggi e domani.

PROGRAMMA

Intanto, potrebbero esserci delle novità sul programma delle amichevoli. In forse il test contro i dilettanti dell’Auronzo, previsto per domani alle 17. Sabato prossimo il match con il Cadore, squadra di prima categoria, ma potrebbe esser cancellato. Martedì 1° settembre il match con il Padova e il 4 settembre partita di chiusura contro il Vicenza. Ovviamente gli accessi allo Stadio Zandegiacomo saranno contingentati: su prenotazione e a pagamento. L'ingresso dell'hotel che ospita la Lazio è stato transennato per evitare assembramenti. Sul prato dietro una delle porte del campo sono state disposte delle sedie per il pubblico, distanti almeno un metro tra loro. Insomma, i protocolli per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 vengono rispettati. Il colpo d’occhio che offrono le tribune, rispetto agli altri anni, è evidente.

