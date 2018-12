​Lazio, ritarda inizio allenamento: Lotito atteso a Formello per annunciare il ritiro,

Il colloquio tra Inzaghi e la squadra, l’allenamento in ritardo e il possibile arrivo di Lotito a Formello. Giornata importante in casa Lazio dopo il pareggio di ieri in casa del Chievo. La prestazione dei biancocelesti non è andata giù alla società che da domani manderà i giocatori in ritiro fino al match con la Sampdoria, in programma sabato prossimo all’Olimpico. La Lazio, tornata nella notte da Verona, ha ritardato l’inizio dell’allenamento, previsto per le 10.30, preceduto da un confronto tra il tecnico e i calciatori. Intanto, a breve il presidente Lotito, dopo il discorso di sabato, potrebbe affacciarsi di nuovo nel centro sportivo laziale per un nuovo incontro con i suoi uomini. Probabile che sia lui in persona a dare l’annuncio del ritiro © RIPRODUZIONE RISERVATA