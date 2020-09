© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto da Fares, ma almeno finisce questa telenovela dell’estate. Primo allenamento, ieri pomeriggio, agli ordini d’Inzaghi per il terzino franco-algerino. Finalmente si può davvero considerare un giocatore biancoceleste. Momo ha firmato sabato il quinquennale da 1,3 milioni più bonus a stagione. La Lazio verserà alla Spal 8 milioni più 2 in una doppia soluzione. Telefonata di Lotito al manager Raiola nel weekend per chiudere definitivamente la questione. Sciolti i nodi sulla commissione. Era ovvio che l’affare non potesse saltare, ma sono state buttate due settimane su un acquisto che aveva urgente bisogno di tornarsi a preparare. A cinque giorni dell’esordio in campionato, parte la corsa contro il tempo di Fares per mettersi a disposizione. Nei test fisici all’Isokinetic Momo aveva mostrato una precaria condizione. Non poteva essere altrimenti, dopo l’operazione al ginocchio (ok), il lockdown e poche partite sulle gambe. Ieri, nella prima sgambata coi nuovi compagni a Formello, torello, 50 metri e contrasti per testare il suo spessore. Inzaghi lo ha voluto e lo vorrebbe subito lanciare, ma saranno decisive le prossime sedute. A Cagliari la logica vorrebbe Lukaku titolare, l’alternativa potrebbe essere Marusic dirottato a sinistra e guarda caso subentrato a Jordan nel secondo tempo dell’ultima amichevole.CORONAVIRUSA meno che Inzaghi non decida di risparmiare ancora Leiva e fidarsi di Escalante dal primo minuto, sabato rischia di non esserci in campo nessun nuovo acquisto. Era previsto a metà ottobre il rientro di Muriqi alle prese con uno stiramento, ma ecco un nuovo incidente di percorso: ha contratto il Coronavirus, è asintomatico e ha già iniziato la quarantena in Turchia. Fra una settimana effettuerà un nuovo tampone e potrà raggiungere in Italia soltanto se sarà negativo. Rischiano però così d’alllungarsi i tempi della riabilitazione e del recupero fisico per il primo positivo della Lazio. Il ds Tare c’è stato a contatto in occasione della firma del contratto, ma ha effettuato tre giorni fa il test e si dice assolutamente tranquillo. Oggi lui e altri ripeteranno il tampone per scongiurare l’isolamento e qualsiasi altro pericolo.RECUPERIA Formello ancora assenti invece per infortunio, Raul Moro, Luiz Felipe e pure Vavro. Sarò obbligata la difesa (Patric-Acerbi-Radu) del debutto e dovrà concentrarsi di più per evitare imbucate al centro. Strakosha al momento (ha il fiato sul collo di Reina) conferma il suo posto da primo. Si riparte dalla vecchia guardia in principio. Tornano sopratutto Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo: il serbo sembra aver smaltito l’affaticamento all’inguine, lo spagnolo (reduce da una botta alla caviglia) si è riposato. Ieri erano in gruppo. Ora che scarseggia sotto porta il cinismo, serve un loro colpo dal cilindro.