Lazio-Cremonese, probabili formazioni. A Formello discorso di Sarri e Immobile, biglietti quasi sold out

Dopo un giorno di riposo la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per continuare a preparare la gara con la Cremonese. Per Sarri non ci saranno alibi: da qui in avanti l'obiettivo resterà il secondo posto. Per questo il tecnico a fine allenamento stamattina ha tenuto a rapporto i suoi calciatori con l'aiuto di capitan Immobile. Tutti a cerchio e un solo messaggio: «Domenica si fa festa, sì, ma solo se portiamo a casa i tre punti». Altro segnale di quanto la Lazio voglia chiudere in bellezza una stagione comunque sopra le aspettative, magari con una seconda posizione da record, visto che non è mai capitano nell'era Lotito.

Lazio in campo ancora senza due registi. Biglietti record: domani la decisione sul settore ospiti

In vista di domenica Sarri avrà praticamente tutti a disposizione a parte Cataldi, ancora alle prese con la lesione al polpaccio destro e sempre più in dubbio anche per Empoli. Continua a slittare pure il rientro di Marcos Antonio, che ha ricominciato a correre, ma non ancora sul campo. Il brasiliano al massimo nella migliore delle ipotesi sarà in panchina con la Cremonese, ma il dolore alla caviglia sinistra non passa. Intanto ha subito una frenata la vendita dei biglietti, ma solo a causa della Questura. Il dato è già da record (57.500 presenze), mai successo nell'era Lotito in una gara non di cartello. Le vendite però sono state bloccate perché i tifosi biancocelesti avevano iniziato ad acquistare i biglietti nel settore ospiti. La società ha chiesto che quest'ultimo possa essere aperto per i sostenitori laziali, spostando così quelli della Cremonese (meno di 100) in tribuna Monte Mario. Sarà questo il piano se ci sarà il via libera del Gos, con tanto di ripartenza della vendita con obiettivo minimo 60mila. In caso contrario i tifosi della Lazio che hanno acquistato il biglietto nel settore ospiti verranno indirizzati in Curva Maestrelli.

Lazio-Cremonese, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

Indisponibili: Benassi, Dessers.

Diffidati: Afena-Gyan, Okereke.

Squalificati: -