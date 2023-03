Lazio, ripresa post AZ col Bologna nel mirino: le ultime su Casale e Cataldi

Si torna a lavorare nel centro sportivo di Formello. Con la sfida contro il Bologna sempre più vicina, la Lazio per forza di cose dovrà resettare la rimonta subita in Europa, figlia di grandi sprechi come ricordato da Sarri: «Abbiamo creato tante situazioni perché potevamo vincere 4 a 2, ma abbiamo fallito. Ultimamente stiamo segnando meno, però facendo il calcolo delle occasioni create sono superiori a prima». Al tecnico non è piaciuto raccogliere meno di quanto seminato, ma ha già cominciato a studiare gli accorgimenti tattici per la sfida del Dall'Ara.

Lazio, le ultime su Casale e Cataldi

Ecco perché stamani in campo con le riserve di Conference c'era Martusciello al timone. Riscaldamento tecnico ed esercitazione 2 vs 2 saltata solamente da Vecino, Hysaj e Bertini, protagonisti di un lavoro atletico. Dopodiché tattica per la difesa, in primis Pellegrini, ancora alla ricerca dell'esordio in biancoceleste. Nonostante subentrato subito dopo l'intervallo, Romagnoli è stato l'unico a essere gestito, ma domani è atteso regolarmente in gruppo, così come Cataldi, comparso in Paideia per degli accertamenti dopo una contusione al ginocchio rimediata ieri. Nessun problema infine per Casale. Il fastidio al polpaccio resta un affaticamento, come emerso dagli esami svolti a Formello. Il centrale tra domani pomeriggio e venerdì è atteso in gruppo.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Scouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta.

Indisponibili: Bagnolini.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi, Vecino.

Squalificati: Marusic.