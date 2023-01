Lazio, la ripresa a Formello. Immobile inizia le terapie, domani verrà valutato con gli esami strumentali

Prima seduta della settimana per la Lazio. Sarri dopo essersi goduto la vittoria contro il Sassuolo, la prima della sua carriera in trasferta contro i neroverdi, stamani ha lasciato il timone al vice, Martusciello. Subito ripresa in campo per i biancocelesti che giovedì saranno impegnati in Coppa Italia all’Olimpico contro il Bologna. Una sfida alla quale sicuramente non parteciperà Immobile, ieri costretto a fermarsi per un fastidio al flessore della coscia destra.

Lazio, domani esami per Immobile

Il bomber stamattina si è recato nel centro sportivo di Formello per iniziare a svolgere le terapie. Gli esami strumentali verranno svolti domani, ma il risveglio di oggi ha confermato il forte dolore per l’attaccante biancoceleste. La speranza di Sarri (così come tutto l'ambiente biancoceleste) è che abbia evitato la lesione, ma dalle prime sensazioni resta un'opportunità molto difficile. In tal caso sicuramente l'attaccante salterebbe Bologna e Milan, così come la Fiorentina, cercando di rientrare per l'eventuale quarto di finale di Coppa Italia o al massimo contro l'Hellas il 6 febbraio. Si tratta però di semplici calcoli in attesa della risposta ufficiale di domani.

Fares interrompe l'allenamento

Oltre lui non si è allenato ancora Gila, che difficilmente si rivedrà in gruppo in vista del Bologna. Leggero fastidio muscolare per Fares invece in mattinata. L’ex Spal ha iniziato l’allenamento in gruppo ed è stato costretto a fermarsi, ma le sue condizioni non preoccupano. I titolari contro il Sassuolo più Pedro hanno svolto un allenamento di scarico. Per tutti gli altri invece torello, attivazione atletica e forza, il tutto seguito da possesso palla (portieri compresi) e partita a campo ridotto. Domani la Lazio scenderà in campo nel pomeriggio.