Lazio, subito ripresa sul campo dopo il Bologna. Gila ancora out, Immobile prosegue il recupero

Neanche il tempo di godersi il dodicesimo passaggio di fila ai quarti di finale di Coppa Italia che la Lazio è già tornata in campo. C'è soddisfazione dopo la vittoria contro il Bologna, come emerso nel lavoro mattutino nel centro sportivo di Formello. Un allenamento con la squadra divisa per gruppi, con un Sarri ancora soddisfatto dopo le parole del post partita di ieri: «Queste sono gare ad altissimo rischio in una competizione che all'inizio sembra di scarso interesse, ma poi diventa importante. La prestazione posso dire che mi è piaciuta, abbiamo controllato la partita. Dispiace non aver fatto il secondo gol alla fine».

Lazio, Gila e Immobile gli unici indisponibili

Appuntamento in campo a Formello poco dopo le 11. Tutti coloro che non hanno giocato contro il Bologna o al massimo sono subentrati hanno svolto un lavoro atletico e un accenno di tattica, con una partita a campo ridotto che ha chiuso la seduta. Per i titolari invece scarico alternato tra palestra e campo. Regolarmente in gruppo Fares, al centro di discorsi di mercato per ora senza sviluppi. Niente da fare invece per Gila. Il difensore spagnolo prosegue il percorso di riabilitazione dopo la forte contusione al piede destro rimediata a inizio 2023. Continua anche il recupero di Immobile, fermo per un lieve stiramento al semitendinoso della coscia destra. Come rivelato da Sarri, il capitano avrà un altro controllo nella giornata di martedì, con la speranza che possa tornare in gruppo subito dopo la Fiorentina. Domani la squadra riposerà e tornerà in campo direttamente domenica pomeriggio.