Lazio, il riposo del Mago: Luis Alberto punta l'Atalanta e vola a Valencia per curarsi

Poesia movimento. Gioia per gli occhi. Luis Alberto incanta a centrocampo e lancia la Lazio in testa alla classifica, almeno per una settimana. Contro il Bologna, ieri all'Olimpico, un'altra prestazione sontuosa. Gol e assist. Colpi di suola e di tacco. No look e finte. Quando "El Mago" ha il pallone tra i piedi, lo spettacolo è assicurato. Un giocoliere in grado di fare la differenza anche sotto porta. Sua la rete che sblocca il match contro la squadra di Mihajlovic. Suo l'invito per Correa che, grazie alla deviazione di Danilo, segna il definitivo 2-0. Suo il recupero su Orsolini, lanciato a rete, da mediano tutto cuore e polmoni. Classe e dinamismo. Eleganza e concretezza. Luis Alberto strappa applausi e non si risparmia, neanche quando il fastidio all'inguine, nei primi minuti di gioco, inizia a tormentarlo. Un indurimento all'interno della coscia sinistra lo costringe agli straordinari. L'ex Siviglia stringe i denti, fin quando Simone Inzaghi nella ripresa lo richiama in panchina per far spazio a Parolo. Gestione obbligata in vista del match di sabato prossimo a Bergamo contro l'Atalanta. Del resto, in pochi sanno che Luis Alberto gioca con un fastidio alla caviglia. In giornata è volato a Valencia da Ruben Pons Aliaga, ex fisioterapista del Liverpool e uomo di fiducia di Leiva e Correa, visitato a Barcellona un paio di settimane fa per il problema al polpaccio. Insomma, anche nel giorno libero il centrocampista lavora sodo: per vincere lo scudetto la cura dei dettagli è fondamentale.