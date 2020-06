© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il matrimonio trae lacontinua. «Il rinnovo del suo contratto è la nostra priorità», aveva annunciato qualche giorno fa il ds. Detto, fatto: prolungamento dell’accordo per altri tre anni con un aumento dell’ingaggio fino(resta ancora da capire se i bonus sono compresi oppure no). Questo l’accordo trovato tra l’allenatore biancoceleste e la società tra il 2 e il 3 giugno negli uffici di. Nell’incontro, l'ennesimo, tra il presidentesarebbero stati limitati tutti i dettagli. C’è chi giura che l’allenatore abbia già firmato il triennale, comunicando le decisione alla famiglia. Un annuncio accolto con gioia da amici e parenti.Del resto Simone Inzaghi veste da oltre 20 anni il biancoceleste tra campo e panchina, e ora culla il sogno scudetto dopo aver già vinto unae una. Condottiero, psicologo e maestro di calcio, Inzaghi è una guida per i giocatori e un punto di riferimento per i tifosi, che si riconoscono nei suoi atteggiamenti e nelle sue esultanze a bordocampo. Un gentiluomo ambizioso che ha stupito tutti a suon di risultati. Il segreto? La fiducia del club, la continuità nel lavoro, la cura dei nei dettagli e la coesione del gruppo, assicurano da Formello. Il suo progetto, già vincente, durerà per altri anni e ricorda, con i dovuti paragoni, il percorso disulla panchina delper la prolungata permanenza in panchina. Una intuizione lungimirante del presidente Lotito.