Lazio, rinnovo in bilico per Bastos: il difensore chiede un pluriennale

I rinnovi dopo il calciomercato. Non solo Milinkovic, Correa e Caicedo. In casa Lazio si tratta anche il prolungamento del contratto di Bastos. La società biancoceleste, che in estate ha preferito privarsi di Wallace (andato in prestito al Braga) puntando sull’ex Rostov, avrebbe offerto un nuovo accordo al difensore angolano fino al 2022. Una proposta su cui Bastos sta riflettendo, ma la volontà del giocatore è chiedere un pluriennale più lungo e un adeguamento dell’ingaggio superiore al milione di euro. Il suo contratto attuale scadrà a giugno del 2021, la Lazio non ha fretta e le parti al momento sono distanti. Insomma, la fumata bianca non sembra essere vicina. Nei mesi scorsi la Lazio ha rifiutato offerte da Rennes, avversaria dei biancoceleste nel Girone E di Europa League, Leicester, Watford, Fenerbahçe e Al Nasr, club di Dubai. Società che avrebbero offerto al calciatore un contratto quadriennale con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Cifra che Bastos vorrebbe inserire nell’accordo con la Lazio. La negoziazione è in fase di stallo. Intanto, con l’infortunio di Luiz Felipe, salgono le quotazioni per vedere l’angolano in campo contro la Spal domenica prossima: si giocherà il posto da titolare con Vavro alla destra di Acerbi e Radu a sinistra.

