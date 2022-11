Lazio, rinnovo o addio per Pedro? Lotito vorrebbe accelerare verso la firma, ma i tempi slittano

Passo dopo passo la lista dei rinnovi in programma per la Lazio comincia a farsi più snella. Il primo a mettere nero su bianco il prolungamento col club è stato Lazzari (festeggiato di giornata), fino al 2027. Imminente anche la firma di Romero, mentre per Cataldi il primo contatto determinante ci sarà questa settimana. Poi toccherà a Felipe Anderson e Milinkovic, ma la scadenza più vicina resta quella di Pedro.

Pedro, la scommessa vinta dalla Lazio

A giugno l’esterno terminerà il suo contratto con la Lazio. Arrivato a sorpresa ad agosto 2021 dopo essere stato messo fuori rosa da Mourinho con la Roma, lo spagnolo ha riabbracciato l’amico Sarri ritrovando i ritmi che aveva raggiunto proprio col Comandante al Chelsea. Subito doppia cifra nel primo anno in biancoceleste con tanto di gol nel derby di andata contro l’ex squadra. Una prima stagione ricca di soddisfazioni per Pedro (10 gol e 5 assist in 41 presenze), ma anche quella corrente non è iniziata male con già 4 gol (tre dei quali da subentrato) e 2 assist in 18 presenze.

I dubbi sul futuro

Più invecchia più diventa buono Pedro, per questo la Lazio vorrebbe trattenerlo ancora. Nel suo contratto lo spagnolo ha la possibilità di espandere il proprio accordo con i biancocelesti per un’ulteriore stagione. Per Sarri non ci sarebbero dubbi, così come il presidente Lotito, stregato dall’atteggiamento dell’ex canterano del Barcellona. È proprio da lì che arrivano le tentazioni maggiori per Pedro, con l’ex compagno Xavi che starebbe pensando di riportarlo in blaugrana, ma per l’esterno c’è ancora tempo: «Ho parlato con il presidente dicendogli che stiamo lavorando bene e non è il momento di parlare del contratto. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo il discorso». In bilico tra Capitale e Spagna, il numero 9 penserà solo a dare il massimo per la Lazio. Poi si vedrà.