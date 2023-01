Lazio, rifiniura anti Lecce con Gila unico assente. Ballottaggio nel tridente per Sarri

Tutto pronto per il Lecce, almeno da Formello. La Lazio ha portato a termine il secondo allenamento del 2023 nel proprio centro sportivo che è combaciato con la rifinitura anti salentini. Determinante non abbassare la guardia contro la squadra di Baroni, ecco perché Sarri per tutta la sosta ha lavorato ininterrottamente sulla tattica. Per il Comandante sarà d’obbligo mantenere i ritmi mostrati nella prima parte di stagione per puntare alla Champions, obiettivo dichiarato a più riprese.

Lazio, recuperato Luis Alberto. Gila unico assente

Ecco perché nella rifinitura di oggi a maggior ragione il tecnico non ha mollato di un centimetro i suoi calciatori. Torello, attivazione atletica, rapidità e prove tattiche. Questo il programma odierno al quale hanno partecipato quasi tutti. Dopo Cataldi, Sarri ha recuperato anche Luis Alberto che però al massimo andrà in panchina al Via del Mare. Dopo il fastidio al piede alla fine non ha recuperato Gila. Niente allenamento col resto dei compagni sul campo centrale di Formello, perciò difficilmente partirà per la trasferta.

Le probabili scelte di Sarri

Nonostante i classici fratini mischiati per non dare punti di riferimento ai calciatori a 24 ore dalla sfida, qualcosa è emerso in merito alle idee del tecnico. Tra i pali del suo 4-3-3 ci sarà Provedel, chiamato a riscattarsi da una fine di 2022 non proprio brillante. Lazzari e Marusic saranno i terzini della difesa, mentre Casale e Romagnoli i centrali. Dopo le panchine tra Turchia e Almeria, Milinkovic si riprenderà il posto dal 1’ con Cataldi in cabina di regia e Vecino in vantaggio rispettivamente su Basic e Luis Alberto. Davanti Immobile scalpita per tornare dal 1’. Il capitano ai suoi lati avrà Felipe Anderson a destra e uno tra Pedro e Zaccagni a sinistra, col primo in vantaggio sul secondo. Aggregato in allenamento Floriani Mussolini.