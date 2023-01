Lazio, rifinitura in ottica Empoli: tentazione Luis Alberto per Sarri, mentre in attacco scalpita Felipe Anderson

Prove tattiche terminate e niente curva aperta. Dopo la prima sentenza del Giudice Sportivo e il ricorso della Lazio, alla fine per «1000» tifosi nel settore ospiti del Via del Mare contro il Lecce pagano tutti. Contro l’Empoli, match chiave per ripartire dopo il ko in Salento, i biancocelesti dovranno cavarsela senza la frangia più calda del proprio tifo. Non proprio la notizia migliore per Sarri, ma sicuramente un motivo in più per dare il massimo e dimostrare che quello di mercoledì è stato solamente un passo falso sporadico.

Le idee di Sarri per l’Empoli

Di certo lo spera Sarri, ancora nervoso dopo la sconfitta incassata in Puglia. Il Comandante proprio non se lo aspettava, ecco perché ora pretenderà un cambio di marcia fin da subito. Concetto ribadito ai suoi calciatori nel pomeriggio di oggi a Formello dove è andata in scena la rifinitura in ottica Empoli. Quasi tutti presenti, assente solamente Gila, ancora out per un fastidio al piede destro. Si sono visti di nuovo Fares e Sana Fernandes della Primavera che però non sono stati considerati per le prove tattiche.

Luis Alberto prova a battere la concorrenza di Vecino

Durante queste ultime, nonostante le classiche casacche mischiate di Sarri, alla fine tra i pali ci sarà ancora Provedel, ex del match. Dinanzi a sé toccherà ai diffidati Lazzari e Marusic sulle fasce mentre in mezzo dovrebbe rivedersi la coppia formata da Casale e Romagnoli. Sulla linea mediana Cataldi procede verso una conferma. Qualche dubbio in più per Milinkovic dopo la prova col Lecce, ma il serbo resta un leader tecnico come Luis Alberto, che scalpita per tornare dal 1’ a scapito di Vecino. Davanti invece Felipe Anderson potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo l’esclusione al Via del Mare per completare il tridente con Immobile e Zaccagni, con Pedro a quel punto pronto a subentrare dalla panchina.