Lazio, rifinitura anti Feyenoord: Maximiano pronto per il ritorno dal primo minuto. Basic spera

Archiviato anche l’ultimo allenamento in ottica Feyenoord per la Lazio. Quella contro gli olandesi sarà una sfida determinante con la quale i biancocelesti dovranno subito indirizzare le sorti del gruppo F. Sarà questa l’intenzione di Sarri come ribadito in conferenza stampa a Formello: «Domani sarà importantissima. L'Europa è fondamentale per un percorso di crescita». Messaggio chiaro in vista dell’esordio in Europa League, competizione nella quale la società vorrà giocarsi le sue carte.

Lazio, Maximiano ok. Hysaj e Casale sperano in una chance

Guai perciò a sottovalutare il club olandese, nonostante qualche cambio il Comandante lo farà. In base a quanto emerso dalle prove tattiche odierne, tra i pali si rivedrà Maximiano dopo l’esordio fallimentare contro il Bologna. Dinanzi a sé il portiere portoghese non avrà l’intera difesa titolare delle prime cinque giornate di campionato. Hysaj scalpita per una chance al posto di uno tra Lazzari e Marusic (più il primo), mentre Patric attende il nome del suo compagno di reparto con Casale e Gila che si contendono una maglia. Romagnoli dovrebbe essere risparmiato, ma nel pomeriggio era comunque in gruppo dopo gli accertamenti in Paideia. Tornato Radu dall'influenza.

Cataldi confermato, Luis Alberto e Basic in pole accanto a lui. Pedro out

A centrocampo il riposo potrebbe toccare a Milinkovic, ma non a Cataldi, poiché squalificato col Verona. Ai lati del classe ’94 procedono verso un’opportunità Luis Alberto e Basic, anche se non va sottovalutata la candidatura di Vecino. In attacco arrivano conferme sul forfait di Pedro, anche oggi assente. L’esterno proverà a rientrare contro il Verona dai fastidi alle caviglie, soprattutto la sinistra. Per questo motivo domani spazio ancora a Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce del tridente guidato dal solito Immobile. Rientrato in gruppo Cancellieri. L'ex Hellas sogna la prima presenza dal 1', ma dovrebbe partire dalla panchina.