Lazio, rifinitura anti Napoli: Felipe Anderson e Romagnoli in gruppo. Vecino pronto a tornare dal 1'

Si avvicina un’altra super sfida in campionato per la Lazio. Domani sera i biancocelesti ospiteranno il Napoli allo stadio Olimpico in quello che sarà il secondo big match di questo inizio di stagione. Nel primo la squadra di Sarri ha convinto battendo l’Inter. L’obiettivo contro i partenopei sarà quello di fare finalmente punti dopo i due ko della scorsa stagione. Il Comandante ci tiene, in primis perché vuole proseguire la striscia positiva di risultati e poi perché ritroverà il suo passato.

Lazio, le probabili scelte col Napoli. Pedro valutato domani

Un passato che però è sempre stato indigesto al tecnico visto che in cinque confronti diretti, uno di questi in finale di Coppa Italia, ha raccolto solo una vittoria e ben quattro ko. Sarà vitale quindi invertire il trend e per farlo Sarri si affiderà con ogni probabilità alla conformazione più “solida” della sua Lazio. Difficilmente quindi arriverà la conferma per Luis Alberto dal 1’ dopo la chance contro la Sampdoria. Per il resto saranno tutti confermati. Tra i pali toccherà ancora a Provedel. Vista la presenza di oggi in gruppo Romagnoli sarà regolarmente al centro della difesa con Patric. Sulle fasce ovviamente toccherà di nuovo a Lazzari a destra e Marusic a sinistra nonostante il rientro di Hysaj. Impossibile in questo momento pensare a un centrocampo senza i colpi di genio di Milinkovic. Il serbo al suo fianco in cabina di regia avrà ancora Cataldi, mentre come detto in precedenza difficilmente sulla mezzala sinistra verrà confermato Luis Alberto. Al suo posto scalpita Vecino, in vantaggio sia sul Mago che su Basic. Nessun cambiamento infine in attacco. Capitan Immobile guiderà il tridente con ai lati Felipe Anderson, rientrato senza problemi dopo il taglio alla caviglia destra, e Zaccagni. Spera almeno nella panchina Pedro, oggi ai box per i soliti fastidi alla caviglia. Domani mattina sarà valutato.