Lazio, rifinitura anti Inter terminata: Casale, Cataldi e Immobile verso il rientro dal 1'

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Inter, big match che sarà determinante per la corsa alla Champions. A San Siro in ballo ci sarà tanto e Sarri lo ha ricordato in conferenza stampa: «Loro sono molto competitivi nella gara secca. Al Napoli sembrano averla già apparecchiata per la festa, ma speriamo di rimandargliela. Noi non dovremo fare calcoli».

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Prima della conferenza, l'appuntamento sul campo è stato fissato poco dopo le 11 per la rifinitura a Formello. Riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche. In base a queste ultime, tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà sempre Provedel. La difesa dovrebbe tornare la solita. Marusic e Hysaj agiranno sulle fasce mentre Casale è in vantaggio su Patric per giocare accanto a Romagnoli. Pronto al rientro dalla squalifica Cataldi, favorito su Vecino in cabina di regia in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. Infine in attacco, dopo i 36 minuti contro il Torino ora Immobile è pronto per una maglia da titolare. Così Felipe Anderson si sposterebbe a destra con il solito Zaccagni a sinistra e Pedro pronto a subentrare dalla panchina.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Skriniar.

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Romagnoli, Cancellieri.

Squalificati: -