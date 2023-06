Lazio, rifinitura anti Empoli: Cataldi c'è, Pellegrini insidia Lazzari. Provedel miglior portiere della Serie A

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Empoli, match che varrà il definitivo terzo posto in caso di vittoria. In realtà basterebbe anche che l'Inter non vincesse nella gara col Torino, ma Sarri ha continuato a sottolineare ai suoi calciatori che sarà opportuno chiudere la stagione nell'attuale posizione in classifica. Il match del Castellani sarà anche l'occasione per festeggiare Provedel, premiato dalla Lega come miglior portiere della stagione e alla ricerca del 21° clean sheet per entrare definitivamente nella storia.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

«Il maggior numero di clean sheets in campionato. Il miglior portiere della Serie A Tim è Ivan Provedel», si legge nel post social dei canali della Lega. Un orgoglio per il numero 94 biancoceleste che, in base a quanto emerso stamattina a Formello, domani sarà regolarmente tra i pali al Castellani. Davanti a sé procedono verso la conferma Casale e Romagnoli, mentre Pellegrini insidia Lazzari, con Hysaj che verrebbe spostato a destra. A centrocampo salvo sorprese toccherà ancora a Vecino in cabina di regia, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Cataldi ha svolto tutta la seduta di rifinitura con i compagni e verrà convocato, ma vederlo in campo dal 1' sarebbe una forzatura. Infine in attacco visti anche i piccoli acciacchi di Pedro (oggi ha saltato la partitella finale) dovrebbe rivedersi il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Marusic.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic, Zaccagni.

Squalificati: -

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. All.: Zanetti.

Indisponibili: De Winter, Ebuehi, Marin, Caputo.

Diffidati: Fazzini, Satriano, Henderson.

Squalificati: -