Lazio, due rientri e Luis Alberto scatenato. Gila dal ritiro della Spagna u21: «Speriamo nella Champions»

Doppia seduta in archivio per la Lazio. Come sempre accade con Sarri, squadra divisa per reparti in mattinata per il lavoro tattico e poi ricongiunta nel pomeriggio in un unico gruppo. Rispetto ai giorni scorsi, il tecnico ha ritrovato sia Casale che Provedel, ma non si è visto ancora Patric, non al meglio con la schiena. Ancora out pure il terzo portiere Adamonis, mentre Luis Alberto si è visto solamente nel pomeriggio con tanto di tripletta in partitella. L'ultimo allenamento settimanale sarà domattina, ma non è ancora previsto Immobile in gruppo, che nel frattempo prosegue con la fase di riabilitazione dopo l'infortunio.

Lazio, le parole di Gila

Intanto direttamente dal ritiro della Spagna u21 ha parlato il difensore centrale biancoceleste Mario Gila. Ecco come si è espresso sulla Lazio ai microfoni di OkDiario: «Mi sto adattando bene. Sono molto felice. Devo dire che è stato difficile trovare minutaggio, ma conosco la qualità della squadra e so di cosa è capace. Sto imparando molto, soprattutto in fase difensiva e nel sapere come si sta in un gruppo di alto livello. Sono molto contento per tutto quello che faccio, per ogni minuto che mi regala il mister. Stiamo lavorando bene e siamo secondi in classifica. Stiamo facendo bene in campionato e speriamo che il prossimo anno andremo in Champions League per fare quel piccolo salto di qualità».