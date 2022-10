Venerdì 14 Ottobre 2022, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:24

Altro pareggio per la Lazio in Europa League. I biancocelesti non vanno oltre il 2-2 contro lo Sturm Graz, stesso risultato di Feyenoord-Midtjylland. Le quattro squadre del gruppo F continuano a procedere a braccetto e per ora sono tutte ferme a quota 5 punti. Nella serata dell’Olimpico la Lazio ci ha provato due volte e mettere la freccia nonostante l’inferiorità numerica, ma la squadra di Ilzer ha sempre risposto con Boving rendendo vane le reti di Immobile e Pedro.

90' per la prima

Proprio lo spagnolo è stato tra i migliori di una partita che comunque ha convinto Sarri: «Questo è un bel punto di partenza per i miglioramenti che vogliamo vedere. I ragazzi hanno dimostrato di avere un’anima. Quelli che sono subentrati hanno fatto bene come chi ha giocato prima. Dobbiamo essere continui in questo livello di determinazione e motivazione». Finalmente il Comandante vede il gruppo procedere unito e di certo non aveva dubbi su uno dei suoi fedelissimi come Pedro. L’esterno per la prima volta in stagione ha giocato tutta la partita rispondendo con la solita grande intensità e il gol del momentaneo 2-1.

Lazio: Pedro ha dimezzato i minuti e raddoppiato i gol e ora arriva la sua vittima preferita

Più invecchia, più migliora. Pedro è come il vino e Sarri lo sa. Per questo lo usa con parsimonia e l’ex giallorosso risponde sempre presente. Sebbene il tempo passi, lo spagnolo accresce sempre di più il suo rendimento. Lo scorso anno dopo 13 partite ufficiali aveva giocato 865 minuti segnando un gol nel derby e fornendo due assist. Ora, con la metà dei minuti giocati (424’), l’esterno ha già segnato 3 volte agli avversari (Inter, Cremonese e appunto Sturm Graz) aggiungendoci pure un passaggio vincente. Una garanzia Pedro, e tanto dipende da Sarri: «Maurizio è una persona che vuole sempre giocare la palla, vuole andare avanti e fare un bel calcio. Nella mia carriera ho giocato con allenatori così e con lui mi trovo bene. È intelligente e ha carattere, lo dimostra in partita e in allenamento. Con lui si può parlare di tutto e vuole sempre il massimo per la squadra». Parole al miele per il tecnico che Pedro proverà a convincere pure in ottica Udinese contro la quale ha il dente avvelenato. I friulani sono la sua vittima preferita in Serie A visti i 3 gol segnati in quattro partite. «Maurizio» è avvisato.