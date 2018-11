​Lazio, relax prima del Milan: Luis Alberto a Siviglia, controlli per Leiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quiete prima del Milan. I giocatori della Lazio si godono le ultime ore di relax. Domani pomeriggio a Formello ci sarà la ripresa degli allenamenti. Simone Inzaghi riabbraccerà Immobile, rientrato in anticipo dagli impegni con l’Italia, mentre il resto della squadra tornerà mercoledì. Da valutare le condizioni di Milinkovic, Caicedo, reduce da un fastidio al flessore, e Leiva, rientrato con il Sassuolo dopo aver smaltito una lesione all’adduttore. Il brasiliano in mattinata si è sottoposto ad esami strumentali presso la clinica Paideia. Se domani non dovesse partecipare alla seduta, sarebbe in dubbio la sua presenza con il Milan, match in programma domenica all’Olimpico. In caso di forfait Cataldi e Badelj si giocheranno una maglia da titolare. Sotto controllo anche Luis Alberto, alle prese da settimane con una sospetta pubalgia. Lo spagnolo approfittando del giorno libero è volato con la famiglia a Siviglia e ha pranzato con i suoi procuratori.