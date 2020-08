© RIPRODUZIONE RISERVATA

Titolato, leader, un po’ giocherellone e pararigori. E soprattutto piedi ben educati. La Lazio ingaggia Jose Manuel Reina, 31 anni il 31 agosto, conosciuto da tutti come Pepe, per via della sua esuberanza in campo e fuori. Una trattativa lampo tra il direttore sportivo Tare e lo stesso giocatore che, per sua stessa ammissione, appena ha sentito nominare la Lazio, lui e il suo agente, hanno mollato il resto (Valencia su tutte). Detto, fatto. Contatto venerdì sera, chiacchierata fitta nel week-end e accordo totale, anche col Milan che non pretende alcun indennizzo. Oggi il portiere, che ha rescisso consensualmente coi rossoenri, sbarcherà nella capitale, firmerà il contratto di due anni a circa 1,5 milioni di euro bonus inclusi, sosterrà le visite mediche e poi volerà ad Auronzo con la sua nuova squadra. Oltre a Inzaghi, che l’ha fortemente voluto, Reina ha già avuto modo di parlare con Luis Alberto. I due si conoscevano e hanno un buon rapporto. Il Mago gli farà da guida in questi primi giorni da biancoceleste e lo abbraccerà realmente, dopo averlo fatto virtualmente via web per l’ammissione del portiere di aver avuto il coronavirus.MENTALITÀCon l’approdo di Pepe la colonia spagnola della Lazio sale a sei giocatori, otto se si considerano anche Milinkovic-Savic (nato in Spagna e naturalizzato serbo per via del papà) e Caicedo che ha ottenuto il passaporto iberico tre anni fa. Una piccola “comunità” all’interno di Formello. Una filosofia e uno stile che piace molto all’allenatore, anche in campo, vedendo con quanta cura la squadra attua il possesso palla per verticalizzare rapidamente e andare in porta. Reina è un acquisto importante per l’esperienza, soprattutto in Champions, visto che le sue presenze, giocando con Villareal, Liverpool e Bayer Monaco sono parecchie, ben 69, tre in meno di quelle realizzate complessivamente dall’intera rosa laziale. Arriva a Formello ufficialmente come vice di Strakoska ed è la prima volta dopo anni che l’estremo difensore albanese avrà un compagno di reparto di spessore. Farà bene a Thomas, che da adesso in poi dovrà impegnarsi ancora di più, visto che non avrà il posto scontato, ma anche alla squadra per la sua voglia di vincere e per il suo carisma. Piace molto a Inzaghi perché Reina, oltre ad avere la fama di pararigori, è anche un portiere atipico per la tecnica e per la Lazio, che come altre squadre, ama far nascere l’azione dal basso, sembra il profilo perfetto.AFFARI VICININon solo Reina. Il direttore sportivo Tare conta di chiudere per Vedat Muriqi entro domani, col giocatore che sta pressando parecchio il Fenerbaceh per arrivare all’accordo definitivo. L’attaccante ha già trovato l’intesa contrattuale con la Lazio, attende il via libera per volare a Roma, firmare e cominciare la preparazione. Stesso discorso per Fares. Anche qui siamo vicini alla chiusura che dovrebbe essere domani, visto che è fissato un incontro tra le società: 6,5 milioni di euro più 2 di bonus. Poi appena uscirà Basto, Tare prenderà un difensore. Per ora uno tra Kumbulla e Kim Min Jae.