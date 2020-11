Reina: «In futuro farò l'allenatore.Titolare o riserva? Inzaghi con me è stato chiaro...»

E’ diventato leader in un settimana. Pepe Reina è stato eletto tra i senatori della Lazio già durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Guai a chiamarlo portiere di riserva, lo spagnolo ha già giocato cinque partite da titolare finora. L’assenza di Strakosha, complice la situazione tamponi, gli ha spalancato la porta e l’ex Milan si è fatto trovare pronto. «Simone Inzaghi è stato chiaro con me quando ci siamo parlati - svela il 38enne a Cadena SER -. Sono stagioni diverse e particolari in cui ci sono molte partite. E devi essere preparato per quello può succedere, come ora». Nel commentare il pareggio per 1-1 con la Juventus, Reina non ha dubbi: «Partite così sono difficili perché avevamo tanti giocatori fuori. Ma questa squadra non molla mai». Appena arrivato nella Capitale gli è stata ribadita l’importanza della stracittadina con la Roma: «Il derby qui te lo ricordano subito». Poi un pensiero alla nazionale spagnola: «Non si è concretizzato nulla. Per la cultura spagnola un giocatore di 38 anni è molto vecchio, non è come qui in Italia. Il titolare deve essere comunque De Gea». Reina ha voglia di giocare e di mettersi in discussione: «Al ritiro non ci penso. Quando avrò l’intenzione di smettere, chiamerò qualcuno che mi dia una mano. Voglio prepararmi psicologicamente a quel giorno». Appesi gli scarpini e i guanti al chiodo, potrebbe intraprendere la carriera da mister: «Farò l’allenatore. Mi mancherà il calcio e anche la vita cambierà».

