Inzaghi affida la regia a Badelj, Bastos spera in una chance

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenota un posto in regia, Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio si è allenato con i compagni ed è il candidato numero uno per sostituire Leiva contro l'Inter. Lunedì sera all'Olimpico il croato avrà il compito di non far rimpiangere il brasiliano, costretto ai box per un problema all'adduttore. Un infortunio che costringe Simone Inzaghi a trovare una soluzione in tempi rapidi. Badelj, reduce da un affaticamento alla coscia, non è ancora al top della forma, ma non vuole mancare all'appuntamento con i nerazzurri. Se non dovesse farcela, il tecnico è pronto ad accentrare Parolo con Milinkovic e Berisha sulle mezzali. Il kosovaro, insieme a Immobile, non ha svolto la seduta odierna a Formello, sono rimasti a riposo in via precauzionale. Le prove tattiche scatteranno solo domani, ma il modulo è noto: avanti con il 3-5-2, lo schieramento più utilizzato da Inzaghi da quando è alla Lazio.In difesa pochi dubbi. Acerbi guiderà il reparto con Radu a sinistra e uno tra Luiz Felipe e Wallace a destra. Ancora panchina, invece, per Bastos che spera in una chance. «Contano solo tre cose nella vita: costanza, forza e fede!» ha scritto l’angolano su Instagram, che finora ha trovato poco spazio.