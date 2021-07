Mercoledì 7 Luglio 2021, 07:30

Spalancate i cancelli, all’imbrunire vedrete Sarri. Nel primo e ultimo blitz di un mese fa a Formello sembravano allucinazioni, adesso l’era del Mau apre ufficialmente i battenti. Non c’è ancora la conferma, ma la presentazione dovrebbe avvenire dopodomani. Intanto fra oggi e domani pomeriggio, il tecnico e il suo staff effettueranno in due mezze giornate tutti gli esami strumentali. Molti giocatori, complice l’emergenza Covid, li avevano già sostenuti. Altri li faranno comunque in Paideia prima della partenza di sabato mattina per lo sbarco all’ora di pranzo sulle Dolomiti. Lì verrà presentata la seconda maglia nera o la terza bianca con una banda, dopo la prima celeste green. L’Hotel Auronzo ha bloccato addirittura 63 alloggi biancocelesti, ma non è ancora stato stilato l’elenco definitivo dei convocati. La notizia clamorosa è che dovrebbero esserci appena 21 elementi (la metà dei 43 sotto contratto) più alcuni giovani (Raul Moro per esempio) aggregati. Non ci saranno i nazionali e forse col permesso qualche big. Stanno già tornando dalla Serbia invece Milinkovic, Marusic (chissà se con l’agente Kezman con offerte) e il nuovo acquisto Kamenovic. Attesa oggi la firma d’Hysaj e pure vertice per chiudere il discorso Felipe Anderson col West Ham, ma tanto il brasiliano dovrà poi osservare una quarantena di 5 giorni.

BLOCCO

Il problema è che, senza uscite e nessuna immissione nelle casse di denaro, l’indice di liquidità non rientra nei parametri richiesti dalla Figc per l’iscrizione e diventa impossibile ogni ufficializzazione, persino a parametro zero. Così è difficile avere nuovi acquisti in ritiro, nonostante Sarri invochi gli esterni al più presto: «L’idea di fondo sarebbe il 4-3-3, ma al momento mancano gli esterni alti e vedremo cosa dirà il mercato». In particolare, non si sblocca l’uscita di Correa, che aveva chiesto la cessione a gennaio. Il Psg non ha fretta di cedere Sarabia e fare lo scambio, Arsenal e Tottenham aspettano. Così nemmeno l’apertura del Borussia Dortmund al prestito di Julian Brandt con obbligo di riscatto fa registrare alcun passo significativo. La Lazio, per far cassa, aveva messo pure Lazzari sul mercato, ma Maurizio è pronto a lavorarci a fondo: «Un terzino con la sua gamba può fare tutto». Per questo Fabrizio Angileri del River è in standby al momento. Su Basic si attendono gli sviluppi del Bordeaux retrocesso per capire se si può abbassare ulteriormente il prezzo, se non addirittura ottenerlo quasi a zero.

CASA

Alla fine il mister ha deciso di non vivere nel centro sportivo. La nuova abitazione sarà una villa all’Olgiata, l’ha scelta la moglie Marina, nella capitale al suo fianco. Maurizio se la godrà però soltanto dal 28 luglio dopo il ritorno (fissato alle 10.30) da Auronzo. Anche se resta in ballo una seconda parte di ritiro a Marienfeld dall’1 al 7 agosto. Poi un’amichevole il 15, prima dell’inizio la settimana successiva del campionato, sciopero permettendo. Il programma è quasi del tutto stabilito, l’era Sarri può avere inizio. Domani ci sarà lui in carne e ossa in campo, non è più solo fumo.