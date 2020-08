© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cancelli di Formello si spalancano all’arrivo dei giocatori della Lazio . L’aquila stilizzata, riprodotta sul muro di cinta del centro sportivo, dà il benvenuto ai tesserati: una nuova stagione è appena iniziata. «Strano ritrovarsi ad agosto», sussurra qualcuno nel Training Center. Del resto l’ultimo impegno ufficiale risale ad appena 20 giorni fa. Sabato 1 agosto: ultima giornata di campionato al San Paolo contro il Napoli. Immobile vinceva il titolo di capocannoniere, la Lazio festeggiava il quarto posto, già ottenuto matematicamente con settimane di anticipo. Atto conclusivo di una stagione da incorniciare, al netto di un calo inaspettato dopo il lockdown, con la ciliegina sulla torta della Supercoppa, vinta contro la Juventus a dicembre.RADUNOAi nastri di partenza, nel quartier generale laziale, si respira l’entusiasmo di sempre. C’è voglia di ricominciare, di farsi trovare pronti e ben figurare sia in campionato che in Champions League. L’eliminazione del Lione dalla massima competizione europea dà ai biancocelesti la certezza di essere inseriti nella terza fascia al prossimo sorteggio dei gironi. Un motivo in più per dare il massimo.TAMPONI E TESTGiornata di tamponi e prelievi del sangue, utili per i test sierologici, per rintracciare eventuali contagi da Covid-19. I giocatori arrivano ad orari differenti. Meglio evitare contatti ravvicinati al rientro dalle vacanze. Una procedura imposta dai protocolli. Il centro sportivo con il nuovo Lazio Lab viene paragonato ad una clinica, interamente sanificata dopo ogni trattamento. La salute dei tesserati è una priorità. Il primo a varcare la soglia di Formello è mister Simone Inzaghi, seguito da Acerbi e via via gli altri.CORREA IN RITARDOTutti convocati, ma niente allenamento. Bisognerà attendere l’esito degli esami prima di scendere in campo. C’è anche Gonzalo Escalante, arrivato a parametro zero dall’Eibar, unico rinforzo, per ora, del mercato estivo. Il centrocampista spagnolo si è inserito nel gruppo e ha già conosciuto i compagni. Milinkovic, dopo aver comprato una nuova casa, gli ha “lasciato” quella in cui abitava, non lontano dai campi di allenamento. Unico assente Correa. “El Tucu”, di ritorno dalle vacanze trascorse tra Ibiza e Mykonos, non si è ancora visto a Formello. Il suo ritardo, comunicato alla società, dovrebbe essere dovuto ad un contrattempo familiare. La Lazio confida in un suo rientro per il weekend e fa sapere che il giocatore, come da prassi per chi transita in Grecia, è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Si era sparsa la voce anche dell’assenza di Caicedo: il “Panterone”, invece, era regolarmente nel centro sportivo. Gli esami a tutti i tesserati verranno ripetuti anche domenica prossima e durante il ritiro.NUOVO MEDICOIntanto, il presidente Claudio Lotito pensa a rinforzare la rosa e lo staff sanitario: possibile l’innesto di un nuovo medico, si parla di Claudio Rigo, ex Sassuolo e Juventus. Il patron della Lazio è stato avvistato a Cortina D’Ampezzo, a pochi chilometri da Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della squadra dal 23 agosto al 4 settembre. I contatti telefonici con il ds Tare e con Inzaghi sono frequenti. Nulla viene lasciato al caso, da vero pater familias.