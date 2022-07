Lazio, Radu: «Probabilmente il prossimo anno smetterò, ma prima voglio vincere»

Prima della presentazione dell’intera rosa arriva una notizia triste per l’ambiente Lazio. Stefan Radu, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha confermato quanto emerso nei giorni scorsi: «Il prossimo anno probabilmente smetterò di giocare, ma è ancora presto». Difficilmente insomma si potrà ancora vedere il veterano romeno con la sua amata maglia biancoceleste, ma prima ci sarà un’intera stagione da disputare agli ordini di Sarri, la seconda.

APPROFONDIMENTI IL GESTO Lazio, cori dei tifosi contro Acerbi SPORT Le nuove divise

Lazio, cori dei tifosi contro Acerbi: «Pregato di recarsi verso l'uscita». Sarri non ci sta e interrompe la seduta

Lazio, Radu: «Sono molto fiducioso per la nuova stagione. Vogliamo migliorarci»

Il Boss come al solito ha cominciato prima a prepararsi per presentarsi al meglio: «Quest’estate ho iniziato dieci giorni prima a Formello, faceva molto caldo e tornavo a casa stanco. Di certo qui si sta benissimo, però in tutto il mondo c'è questo clima, neanche qui mi ricordo un anno così caldo, ma siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo ritiro». Tanto calore, anche da parte dei tifosi arrivati numerosi sotto le Tre Cime di Lavaredo: «Sono arrivati in tanti qui, ci fa piacere che siano con noi. Purtroppo per qualche problema non ci possiamo avvicinare tanto, ma siamo contenti vederli accanto a noi». Tempo poi di bilanci: «La prima cosa che voglio dire è che non ci sono stati infortuni, non così semplice vedendo le condizioni di questo campo. Abbiamo lavorato molto bene, è stato un ritiro molto impegnativo». Ritiro a grandi ritmi perciò che lascia buone sensazioni al classe ’86: «Sono molto fiducioso per la nuova stagione. Sicuramente l'obbiettivo che ci siamo imposti è di migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno».

Radu rivela: «Il prossimo anno probabilmente smetterò, ma prima voglio vincere»

Poi la rivelazione: «Il mio? In questo momento vi dico che il prossimo anno probabilmente smetterò di giocare, ma è ancora presto. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di chiudere la carriera qui». Prima però il veterano romeno vuole vincere ancora: «La decisione è stata presa, ma voglio conquistare qualcosa prima di chiudere la carriera». Poi un accenno sui nuovi: «Sono dei ragazzi straordinari, si sono messi subito a disposizione. Sappiamo che l'anno scorso anche per noi è stato faticoso, ma anche loro sono carichi per la nuova stagione». Ancora incerto sul futuro: «Non ci penso, voglio divertirmi quest'anno e conquistare qualcosa. "Vecchio" sono rimasto da solo, ma anche i veterani hanno trovato un ambiente sano e una tifoseria incredibile e sono pronti a esprimersi al meglio per questa stagione». Infine una battuta anche sui 18 anni di presidenza Lotito: «Auguri per questi 18 anni. La società è cresciuta tanto da tutti i punti di vista. In estate è stato fatto un bel mercato e speriamo di accontentare sia il presidente che i tifosi».