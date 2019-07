Lazio, Radu reintegrato: «Ci vediamo ad Auronzo»

«Ci vediamo sù». Stefan Radu dà appuntamento a tutti ad Auronzo di Cadore. Il difensore romeno, ottenuto il reintegro dalla società dopo la frattura delle scorse settimane, raggiungerà i compagni in ritiro nel

pomeriggio. In mattinata si è sottoposto alle visite di idoneità sportiva presso la clinica Paideia con il professor Ivo Pulcini. Alle ore 13:30 si imbarcherà da Fiumicino su un volo che lo porterà a Venezia. Da lì una macchina del club lo porterà sotto le Tre cime di Lavaredo. Insieme a lui ci sarà anche Milan Badelj, che ha terminato i giorni di vacanza dopo gli impegni con la nazionale croata a giugno, e Jony, esterno sinistro in arrivo dal Malaga, dopo i controlli per l’idoneità sportiva.





