​Lazio, Radu punta il Francoforte: il romeno da domani in gruppo

Tornerà a giocare in Europa League, Stefan Radu. Il difensore della Lazio, fermo per una contrattura al polpaccio, domani sarà di nuovo in gruppo con i compagni. Dopo aver saltato le gare con Apollon Limassol in Europa League e Genoa, Udinese e Roma in campionato, il centrale non vede l’ora di giocare. L’occasione giusta potrebbe essere giovedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte. Nella seconda sfida d’Europa League il tecnico potrebbe mandarlo in campo per far rifiatare Luiz Felipe, impiegato dal primo minuto nel derby. In alternativa il mister potrebbe preservarlo contro i tedeschi e schierarlo con la Fiorentina, domenica prossima allo stadio Olimpico. Nessun problema, invece, per Berisha che sogna l’esordio in maglia laziale.RIPARTIREIntanto, sui social Leiva è tornato a parlare della debalce contro la Roma. «La sconfitta nel derby è molto difficile, ma dobbiamo recuperare le energie e guardare avanti. Grazie per il vostro sostegno oggi», ha scritto il brasiliano su Instagram. L’imperativo è ripartire e riprende la corsa verso gli obiettivi prefissi. Un pensiero condiviso da tutta la squadra.