Lazio, Radu: «Ho sbagliato, chiedo scusa e ora torno a casa»

Sorride e alza il pugno al cielo in segno di vittoria. Stefan Radu arriva nel ritiro di Auronzo di Cadore accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Ottenuto il reintegro in rosa, il difensore romeno si è aggregato al resto della squadra, arrivata in Veneto tre giorni fa. Prima dell’allenamento ha parlato in conferenza stampa. «Per prima cosa voglio ringraziare la società, il presidente per l’opportunità di far parte di nuovo della grande famiglia della Lazio dopo il momento più buio della mia carriera». Davanti ai giornalisti Stefan si emoziona, è teso e sospira tra una frase e l’altra: «Da marzo in poi non sono più stato lo stesso, come uomo e come giocatore. Sono emozionato, come si vede, però spero di ripagare la fiducia della società con delle prestazioni buone». Il peggio ora passato e le sensazioni sono quelle giuste: «Ritorno a casa, sono stato male negli ultimi giorni, per uno sbaglio mio, riconosco questo e, come vi dicevo, da marzo non ero più io come uomo. Ora è una liberazione». Sui motivi dell’esclusione dalla rosa il difensore romeno glissa, ma lascia intendere qualcosa: «Da marzo ho vissuto un momento buio, dopo il problema alla caviglia. Non riuscendo a guarire ho iniziato a pensare in negativo e ho sbagliato verso la società e i miei compagni. Chiedo scusa a loro, società e compagni, e a tutti quelli che ho offeso». Insomma, qualche frizione c’è stata, anche se la società continua a smentire ogni tipo di litigio. Adesso l’importante è guardare avanti: «Posso essere un nuovo acquisto con tanta esperienza alle spalle e so che posso dare ancora tanto a questa squadra». Le offerte però non sono mancate: «Ultimamente, dopo quello che è uscito, cioè che la Lazio non mi voleva più, io e il mio procuratore abbiamo ricevuto tante richieste, ma ho sempre detto no a qualsiasi offerta». Una questione di cuore risolta con un lieto fine.