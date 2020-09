© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scende Kim Min Jae, stazionario Otamendi. L’orientamento però sembra andare sui giovani, tra cui il portoghese Diogo Queiros del Porto e il belga Sebastian Bornauw del Colonia, entrambi del ’99. La Lazio effettua una brusca frenata sul difensore, si guarda attorno e riflette. Intensa, frenetica e un po’ complicata la giornata di ieri sul fronte del reparto difensivo. L’approdo di Kumbulla alla Roma, non ha minimamente scalfito la dirigenza biancoceleste, anche perché, per stessa ammissione della società, il centrale albanese è stato mollato a luglio, considerate le eccessive e fuori mercato richieste del Verona. Quindi nessuna delusione. Anzi da quel giorno, il direttore sportivo ha cercato di accontentare Inzgahi con altri giocatori. Per il sudcoreano Kim Mina Jae, che Tare ha addirittura trattato durante il lockdown, è calato il sipario in maniera definitiva. Il gigante del Beijing che in Cina davano vicinissimo alla capitale, probabilmente, andrà in Olanda al Psv o in Premier da Mourinho. La Lazio ha tentato, ma gli ultimi assalti non sono andati a buon fine. In scia c’è Otamendi, ma il suo stipendio è alto. A Inzaghi piacerebbe molto per l’esperienza e il carisma, ma per la Lazio potrebbe essere un salto troppo in alto. Ad ogni modo, visto che il suo procuratore è Mendes, qualcosa può accadere, come per Diogo Queiros del Porto, capitano dell’Under 21 portoghese, reduce da una buona stagione in Belgio con la maglia del Mouscron.VEDAT E MOMODalle riflessioni e dalle incertezze sul reparto difensivo si va direttamente all’ufficialità di Vedat Muriqi, arrivata con un comunicato congiunto col Fenerbaceh. Il giocatore, che avrebbe scelto la maglia numero 94, rientrerà per qualche giorno in Turchia per sistemare alcune situazione, anche legate al visto, e poi comincerà a tutti gli effetti la sua avventura con la maglia biancoceleste. Ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni (tranne Strakosha con cui ha giocato nell’Under 21 albanese) e parlare con Inzaghi. Oggi invece sarà la giornata dell’ufficialità di Mohammed Fares. Il franco algerino, grazie anche all’uscita di Badelj, potrà essere tesserato e iniziare ad allenarsi a Formello. Dopo le visite mediche in clinica Paideia, firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni a circa 1,3 milioni di euro più bonus. L’ex spallino ha ritrovato Lazzari che gli ha fatto da cicerone per la capitale e farà altrettanto nel quartier generale biancoceleste. In uscita si lavora per Bastos, Durmisi e per Jony, considerato che sono arrivate alcune proposte interessanti dalla Spagna. Il suo procuratore è atteso nella capitale per valutare le possibilità insieme al ragazzo e alla società. Situazione Caicedo: la sua permanenza appare scontata perché il club qatariota che aveva quasi chiuso l’affare è sparito da un mese. Si va spediti anche sul rinnovo di Acerbi, a metà della prossima settimana potrebbe esserci la fumata bianca.