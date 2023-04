Lazio, Provedel torna a casa: primo ritorno al Picco con tre traguardi nel mirino

Dopo la Juventus, ecco l’esame contro il caro passato. Provedel sabato scorso ci ha provato in tutti i modi a mantenere la porta inviolata. Addirittura ha calato una tripla parata sui tentativi ravvicinati prima del gol di Rabiot (subendo anche un pestone), ma alla fine è stato costretto a interrompere l’imbattibilità. Il conto si è fermato a 607 minuti, 13 in meno dei 620 di ottobre che oggi lo vedono al terzo posto nella storia della Lazio dietro Orsi a 733’ e Marchegiani a 745’. Una corsa che il numero 94 biancoceleste proverà a riprendere in quella che per due stagioni è stata la sua casa con ottimi risultati.

Impossibile dimenticare il percorso di Provedel allo Spezia. Arrivato nell’ottobre 2020, da terzo portiere Italiano lo promosse titolare e con le sue parate fu determinante per la prima salvezza spezzina. Non contento, Ivan è stato fondamentale anche lo scorso anno per una permanenza nel massimo campionato ancor più inaspettata per i liguri visto il mercato bloccato. Grazie al suo carattere e alla grande applicazione, Ivan è entrato nei cuori di tutti. Ecco perché, nel momento in cui ha manifestato l’intenzione di alzare il tiro passando a un club come la Lazio, la dirigenza dello Spezia e i tifosi - nonostante una trattativa fiume - lo hanno compreso.

Il portiere è già nella storia biancoceleste

Non è mai semplice separarsi da un leader, ma Provedel si è guadagnato una chance importante a suon di parate e interventi miracolosi (nel 2021-22 è stato il quarto portiere con più salvataggi in, 116) che nella Capitale sta continuando a compiere. Ottima abilità con i piedi, reattività e grande intuito, il tutto misto a un po’ di fortuna dopo l’erroraccio diall’esordio col. Il portiere “biondo” ha dovuto attendere solamente sei minuti per prendersi il posto senza praticamente lasciarlo più. Alla prima esperienza alla Lazio ha già ottenuto il record di clean sheet in una stagione (17) a pari merito con, ma con altre nove gare da giocare. Ne basterà un altro per ottenere quello di squadra in A (18) che risale al 2006-07. A livello personale il massimo lo ha raggiuntoa quota 20 nell’87-88 in, mentre quello collettivo è a 21, sempre nella stessa stagione. Provedel ha già fissato gli obiettivi.