Venerdì 14 Ottobre 2022, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 19:08

C'è ancora un pizzico di rammarico in casa Lazio dopo il pareggio contro lo Sturm Graz. Il 2-2 firmato da Boving ha spento l'entusiasmo dei biancocelesti comunque capaci di tornare in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Una reazione che è piaciuta molto a Sarri, come reso noto al termine della sfida: «Questo è un bel punto di partenza per i miglioramenti che vogliamo vedere. I ragazzi hanno dimostrato di avere un’anima. Quelli che sono subentrati hanno fatto bene come chi ha giocato prima. Dobbiamo essere continui in questo livello di determinazione e motivazione».

Lazio, a Formello non si allenano Provedel e Pedro

Non c'è tempo però per specchiarsi troppo e pensare a ciò che è stato fatto visto che all'orizzonte c'è già un altro impegno in questo calcio moderno «usa e getta». Il calendario sarà pure un tormento per Sarri, ma quest'ultimo dovrà passarci sopra e preparare al meglio ogni sfida, gestendo al dettaglio i suoi calciatori. Proprio per questo motivo nella seduta pomeridiana di oggi non si sono visti due titolari contro lo Sturm Graz. Si tratta dell'onnipresente Provedel e di Pedro, per la prima volta in campo 90 minuti in stagione. Tutta gestione in vista poi della rifinitura anti Udinese di domani pomeriggio alla quale saranno attesi entrambi. Non si è visto in gruppo nemmeno Adamonis e ovviamente Bertini, ai box per uno stiramento di secondo grado all'adduttore.

Lazio, l'allenamento dell'antivigilia in ottica Udinese

Per sopperire alle assenze tra i pali quest'oggi alla prima squadra è stato aggregato Davide Renzetti, portiere classe 2006 dell'under 17. Quest'ultimo ha preso parte alle prime prove tattiche anti Udinese alle quali hanno partecipato tutti i titolari di ieri. Loro (più Marusic) hanno svolto la prima parte di allenamento di scarico, mentre chi è subentrato o non ha nemmeno giocato è stato protagonista di un lavoro atletico. Poi prove per tutto il gruppo e in seguito alle palle inattive la seduta odierna si è chiusa con una partitella a campo ridotto alla quale non hanno partecipato coloro scesi in campo dal 1' contro lo Sturm Graz. Domani pomeriggio toccherà alla rifinitura.