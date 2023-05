Lazio, Provedel cerca il riscatto contro il suo passato. Svelata la maglia per il decennale del 26 maggio

Con i gol che non mancano ora la forza della Lazio deve tornare a essere la difesa. I biancocelesti, che fino a cinque giornate fa erano i meno battuti del campionato, hanno alzato di gran lunga la media dei gol subiti rallentando la corsa verso la Champions. Il secondo posto, ora occupato dalla Juventus, è lontano quattro punti, ma quello che più conta è mantenere le quattro lunghezze sopra il Milan e le sei sulla Roma. Con la penalizzazione in arrivo per i bianconeri infatti la squadra di Sarri tornerebbe ampiamente in lizza per la seconda posizione, con tre gare a disposizione per completare l’opera.

Lazio, Provedel cerca il riscatto contro il suo passato

C’è ottimismo, ma per trasformare in realtà le aspettative bisognerà chiudere di nuovo la porta. Cercherà di fare il massimo Provedel, battuto per 8 volte nelle ultime cinque partite. Il portierone “biondo” ha alzato improvvisamente la media da 0,6 a 1,6 a gara, mettendo a repentaglio il record prefissato strada facendo. Alla 30esima giornata infatti il numero 94 biancoceleste aveva già ottenuto 18 clean sheet, ma nelle restanti cinque sfide ne ha aggiunto solo un altro contro il Sassuolo. Quota 19 è già il record assoluto della storia della Lazio in Serie A, ma Ivan sogna ancora quello generale del massimo campionato, ovvero 21. Per ottenerlo, Provedel dovrà passare per la sfida contro il primo club professionistico che ha creduto in lui, l’Udinese. La Lazio di Sarri finora non ha mai battuto i friulani, ma l’ultimo precedente del portiere alla Dacia Arena è positivo visto che con lo Spezia ottenne un 3-2 fondamentale per la salvezza.

L'obiettivo stavolta è replicarsi, ma senza subire gol.

Lazio e la missione di Pedro: a Udine ha segnato il primo gol in Italia e lì vuole riportare il club in Champions

Svelata la maglia dedicata al decennale del 26 maggio

Intanto il club ha svelato ufficialmente la maglia dedicata al decennale delcon un video girato qualche settimana fa in una location a Trastevere e nel quale figurano, ma anchedella Women. Questo il comunicato: «Sono passati 10 anni da quel famoso 26 maggio, quando un gol di Senad, al minuto 71, regalò alla prima squadra della Capitale la conquista del trofeo nazionale, la vittoria nele la supremazia cittadina. Sono i colori nero e oro a caratterizzare lo speciale kit “Anniversary”». I dettagli: «Il numero romano "X" stampato sull’orlo delle maniche a costine, rappresenta il 10° anniversario. Lo slogan “l’Aquila è Roma" impresso in oro sulla parte alta della schiena è un riferimento all’aquila Olympia. Sulla parte frontale della maglia compare sul petto la storica data della vittoria "26.05.2013"». Il kit è realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato e verrà indossato dai giocatori nel match casalingo contro la